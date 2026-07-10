Legge elettorale: emendamento centrodestra per il voto ai fuorisede

“Oggi è una giornata importante e possiamo dire con soddisfazione che è una vittoria. Presentiamo l’emendamento alla legge elettorale che consentirà ai cittadini fuori sede di votare anche alle elezioni politiche, ai referendum e alle elezioni europee. Per la prima volta nella storia d’Italia é la maggioranza di centrodestra a compiere un passo concreto e strutturale per garantire agli studenti e ai lavoratori fuori sede la possibilità di esercitare il proprio diritto di voto senza dover affrontare costi e disagi per tornare nel Comune di residenza.

Era un impegno che avevamo assunto e oggi lo manteniamo con serietà e concretezza. Dopo le sperimentazioni per le elezioni europee e referendum, alle parole facciamo seguire ancora una volta i fatti, dimostrando che quando si lavora con determinazione è possibile dare risposte attese da anni. Ora vedremo se tutti avranno le stesse intenzioni: la sinistra sottoscriverà questo emendamento e contribuirà a rendere il diritto di voto più accessibile per i fuori sede italiani oppure continuerà a essere più impegnata ad affossare la riforma della legge elettorale per interessi di partito?”. Lo dichiarano in una nota congiunta Fabio Roscani, deputato di Fratelli d’Italia e presidente di Gioventù Nazionale, Luca Toccalini, deputato della Lega, Simone Leoni, presidente di Forza Italia Giovani e Maria Chiara Fazio, Vicepresidente di Noi Moderati.