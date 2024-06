Voto: Meloni unico Governo che si afferma in Ue

“Il centrodestra ottiene un risultato clamoroso con quasi il 48%. Il governo di Giorgia Meloni è l’unico che si afferma in Europa mentre tutti gli altri arretrano. In Germania l’Spd ottiene il peggiore dei risultati della sua storia politica e crollano anche i Verdi; in Francia, Macron decide di sciogliere il parlamento. Mi pare che l’asse Franco-Tedesco crolli. In Italia, invece, c’è un blocco sociale che ha il suo perno in Fratelli d’Italia e ottiene una clamorosa conferma e uno straordinario successo con 2 milioni e 200mila preferenze ed oltre conseguite da Giorgia Meloni. In una campagna elettorale che è stata prevalentemente indirizzata contro la Presidente del consiglio chi va a sbattere più pesantemente è chi ha voluto fare il più duro di tutti e cioè Conte che va sotto le due cifre e, probabilmente, oggi deve iniziare a pensare che o cambia politica o cambia mestiere”.

Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Tommaso Foti, ospite a Sky tg24.