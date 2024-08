Zes: governo Meloni raddoppia risorse per credito d’imposta al Sud

“Dal Consiglio dei ministri di oggi ennesimo schiaffo alle opposizioni che nei giorni scorsi avevano sollevato un polverone per la presunta mancanza di risorse per finanziare il credito d’imposta al Sud. Lo stanziamento inizialmente previsto pari a 1,6 miliardi di euro viene praticamente raddoppiato. Arriva a quota 3,2 miliardi: una cifra altissima come valore assoluto ma, soprattutto, se paragonata alle risorse stanziate dai governi precedenti. E’ di cinque volte superiore alle risorse stanziate dagli Esecutivi tra il 2016 al 2020 e di tre volte superiore a quelle stanziate tra il 2020 e il 2022. Un segno forte e concreto, da parte del governo Meloni e del ministro Raffaele Fitto, di impegno per lo sviluppo del Mezzogiorno d’Italia, per incentivare gli imprenditori a investire al Sud ponendo fine alle politiche di stampo assistenzialistico, prive di qualsivoglia prospettiva di crescita”. Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati.

“La crescita economica del Sud ha da oggi un ulteriore strumento che inciderà favorevolmente sullo sviluppo dell’intera area. Grazie all’impegno del governo Meloni, quindi, le aziende del Mezzogiorno possono accedere a risorse che mai prima nessun esecutivo aveva messo loro a disposizione”, aggiunge Saverio Congedo, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Finanze della Camera.