Zes: il Sud avrà maggiori risorse, Italia deve essere a unica velocità

“Con la pubblicazione del relativo decreto attuativo è entrato definitivamente in vigore il credito d’imposta per la Zes unica per il rilancio degli investimenti nel Mezzogiorno. Grazie al lavoro del Ministro Fitto, le imprese ubicate nelle zone assistite di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia avranno a disposizione ulteriori risorse in relazione all’acquisizione dei beni strumentali previsti dal decreto, per dare un nuovo impulso agli investimenti e rafforzare la competitività sul mercato per un’Italia a un’unica velocità. Come al solito, alle chiacchiere della sinistra noi anteponiamo i fatti”.

Lo ha detto Mariangela Matera, esponente di Fratelli d’Italia in commissione Finanze alla Camera.