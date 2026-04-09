Zes: semplificazioni estese a tutta Italia, Sud laboratorio vincente

“Accogliamo con grande favore l’iniziativa del governo di estendere a tutto il territorio nazionale i meccanismi di semplificazione già sperimentati con successo nelle Zes del Mezzogiorno, per cui il Sud si è rivelato un laboratorio vincente. Si tratta di un passo concreto nella direzione giusta: ridurre la burocrazia e facilitare gli investimenti significa rafforzare la competitività dell’Italia e creare nuove opportunità di crescita e occupazione.

L’esperienza positiva maturata al Sud dimostra che strumenti chiari, incentivi mirati e procedure snelle possono rappresentare un volano reale per lo sviluppo. Estendere questo modello a livello nazionale consentirà di valorizzare ogni territorio, senza più limiti geografici, mettendo imprese e investitori nelle condizioni di operare con maggiore certezza e rapidità. È questa la visione che Fratelli d’Italia sostiene: uno Stato che non ostacola, ma accompagna chi vuole produrre, investire e creare lavoro, puntando tutto sulla semplificazione. Continuare su questa strada significa rendere l’Italia più attrattiva e dinamica, rafforzando il tessuto economico in modo strutturale e duraturo”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Carolina Varchi, responsabile dipartimento per il Sud.