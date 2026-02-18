Zes: Sud torna protagonista, 300 milioni per rilancio aree industriali

“La Struttura di missione Zes ha pubblicato l’avviso pubblico per il finanziamento di infrastrutture nelle aree industriali di Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, con una dotazione di 300 milioni di euro. Si tratta di un provvedimento che rappresenta il segno tangibile dell’attenzione che il governo Meloni ha per il nostro Mezzogiorno.

Sono risorse concrete, provenienti dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027, destinate a migliorare viabilità, infrastrutture e servizi pubblici nelle aree produttive e artigianali del Sud. Beneficiari saranno i Comuni con più di 5.000 abitanti dotati di aree Pip e i Consorzi per le aree di sviluppo industriale, garantendo interventi mirati, efficaci e immediatamente realizzabili. Il governo Meloni continua così a dimostrare che il Sud non è più lasciato indietro. Trasformare le risorse pubbliche in investimenti strategici significa creare lavoro, sviluppo e prospettive durature per le future generazioni. Questa misura è un chiaro segnale: il Sud è protagonista e il governo Meloni mantiene gli impegni”. Lo dichiara il senatore di Fratelli, d’Italia Raoul Russo, componente della commissione Bilancio.