Zes unica mezzogiorno: le richieste pervenute confermano il successo della misura

“Le richieste per il bonus ZES unica Sud quotano oltre 9 miliardi di euro. Questo significa che, presuntivamente, sono previsti investimenti per oltre 18 miliardi di euro. Il dato emerge dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate che determina la percentuale del credito di imposta fruibile e che è fissato nella misura del 17,6668%. Se da un lato emerge l’insufficienza delle risorse attualmente disponibili, dall’altro si acclara il successo e la lungimiranza che il Governo Meloni ha dimostrato nell’istituzione della ZES unica per il Sud. È auspicabile che il Governo cerchi di implementare il fondo con nuove risorse, soprattutto per non scoraggiare gli imprenditori che hanno puntato su questa misura per nuovi investimenti. Tuttavia c’è da considerare che l’importo delle risorse destinate al bonus, pari a € 1.670.000.000, era stato parametrato sulla spesa effettiva per il credito di imposta per il Mezzogiorno, che era di solo 1 miliardo e 200 milioni. Il Governo aveva già aumentato la dotazione del fondo di 470 milioni nonostante l’esigua disponibilità dei fondi di bilancio. Il successo della ZES unica e della richiesta del bonus per gli investimenti è il segnale che c’è una classe imprenditoriale che ha voglia di investire nel Mezzogiorno. Il Governo Meloni vince la sfida che ha lanciato, credendo in un Sud competitivo ed attrattivo per le imprese e per gli investimenti, attraverso concrete opportunità di lavoro e crescita e non attraverso l’assistenzialismo. Per questo sono convinto che il Governo, visto il forte interesse, saprà non sprecare questa occasione, rafforzando sempre di più la ZES unica”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Rosa.