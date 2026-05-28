Agricoltura: attivati aiuti a imprese colpite da ciclone Harry

“Il Governo è al fianco delle Regioni e delle imprese agricole e interviene con strumenti concreti, non solo con una strategia di lungo periodo, ma anche con misure tempestive per affrontare eventi improvvisi come quelli causati dal ciclone Harry, garantendo agli imprenditori il sostegno necessario per ripartire.

Le dotazioni finanziarie saranno garantite dal rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale con 111,2 milioni di euro per l’anno 2026, destinati al sostegno delle imprese agricole e ittiche danneggiate, con particolare riferimento alle produzioni vegetali e alle strutture aziendali, assicurando risposte rapide e concrete a un comparto strategico per la tenuta economica e sociale dei territori colpiti”. Lo dichiara il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.