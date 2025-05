Alluvioni: grazie a governo Meloni sostegno a territori colpiti

“Il DL varato oggi dal Consiglio dei Ministri conferma l’attenzione e la determinazione del governo Meloni nell’azione di sostegno alla popolazione e al sistema produttivo, nonché alla ricostruzione pubblica e privata conseguenti alle alluvioni che hanno colpito più volte negli ultimi anni l’Emilia Romagna. La strategia adottata dal governo è chiara: superare le fragilità del territorio e la logica dell’emergenza per assumere provvedimenti che diano in forma strutturata e unitaria le dovute risposte alle esigenze di sicurezza del territorio. In questa prospettiva è fondamentale la decisione di ricondurre sotto la gestione unitaria della struttura Commissariale guidata da Fabrizio Curcio, la cui durata è prolungata al 31 maggio 2026, gli eventi del 2023 e del 2024, così come la decisione di adottare, entro il 2026, un piano straordinario supportato da un miliardo di euro di risorse da destinare proprio alla sicurezza del reticolo idrografico e del dissesto di versante. Fondamentali altresì le norme che portano ad ulteriore velocizzazione e semplificazione le procedure di sostegno pubblico e privato utili ad accelerare ancor più la ricostruzione. Ritengo doveroso ringraziare il ministro Musumeci e tutto il Governo per l’opera compiuta e per la capacità di ascolto delle istanze provenienti dal territorio e dalle realtà produttive”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.

“Il governo Meloni è da sempre vicino alle popolazioni alluvionate e rafforza questa vicinanza con un decreto che sostiene la popolazione, il sistema produttivo e la ricostruzione. Grazie all’azione decisa del ministro Musumeci si intende superare le fragilità e puntare sulla crescita”, aggiunge il senatore Michele Barcaiuolo, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia in Emilia-Romagna.