Carabiniere ucciso: dolore e sdegno per barbara violenza

“Esprimo il più profondo cordoglio per la morte del Brigadiere Capo dei Carabinieri, Carlo Legrottaglie, ucciso nell’esercizio del suo dovere mentre interveniva a seguito di una rapina, questa mattina a Francavilla Fontana. Il dolore si unisce allo sdegno per l’efferata violenza contro un uomo in divisa, colpito mentre serviva lo Stato e proteggeva i cittadini. Alla sua famiglia, all’Arma dei Carabinieri e a tutti i suoi cari va la mia più sentita vicinanza, personale e del Governo”. Lo scrive sui social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“L’ultimo giorno di servizio prima della pensione gli è stato fatale. Esprimo profondo dolore per la tragica scomparsa del brigadiere Carlo Legrottaglie, morto questa mattina mentre svolgeva con onore il suo dovere nel Brindisino. È stato colpito da un proiettile, mentre cercava di fermare alcuni criminali in fuga dopo un tentativo di rapina. Questo gesto eroico va onorato e testimonia la dedizione e il coraggio di quei servitori dello Stato troppe volte offesi, o aggrediti, durante il loro lavoro. Alla sua famiglia e all’Arma dei Carabinieri rivolgo il mio più sincero cordoglio. Il governo Meloni e Fratelli d’Italia sono al loro fianco. La difesa delle forze dell’ordine è priorità assoluta del nostro esecutivo”, aggiunge il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

“Vicinanza e solidarietà alla famiglia del carabiniere ucciso all’alba e all’Arma dei Carabinieri. Un omicidio che per le modalità e la brutalità con cui è avvenuto lascia basiti e sconcertati. È in momenti così tragici che va tutelato e difeso il valore delle nostre donne e dei nostri uomini in divisa, verso cui Fratelli d’Italia non farà mai mancare il proprio sostegno e la propria riconoscenza. Grazie!”, conclude il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.