Cavalieri Lavoro: nomine rappresentative, eccellenze danno lustro a Nazione

“La nomina dei nuovi Cavalieri del Lavoro rappresenta il giusto riconoscimento all’eccellenza, al sacrificio e alla capacità d’impresa che rendono grande l’Italia nel mondo. Rivolgo un sincero ringraziamento al Presidente della Repubblica per il decreto e ai ministri Adolfo Urso e Francesco Lollobrigida per l’attento lavoro di selezione. Esprimo le mie più vive congratulazioni a tutti gli insigniti di quest’anno: donne e uomini straordinari che, con il loro lavoro quotidiano, rappresentano un esempio virtuoso della forza produttiva e della capacità di innovazione della nostra Nazione”. Lo dichiara Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“Particolarmente significativo il forte riconoscimento riservato quest’anno alla componente femminile, con numerose imprenditrici premiate in settori strategici dell’economia italiana. Un segnale importante che valorizza il ruolo sempre più centrale delle donne nella crescita del Paese, nell’innovazione e nella difesa delle eccellenze del Made in Italy. A tutti i nuovi Cavalieri del Lavoro rivolgo le mie congratulazioni e il ringraziamento per il contributo che offrono ogni giorno alla Nazione”, afferma il deputato di Fratelli d’Italia, Beatriz Colombo.