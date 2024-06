Dl Coesione: approvazione in Senato passo fondamentale per sviluppo nazione

“Oggi, con grande soddisfazione e senso di responsabilità, abbiamo approvato il Decreto Legge Coesione, grazie al voto di fiducia ottenuto in Senato, con il testo che passerà ora alla Camera. Questo provvedimento rappresenta un passo fondamentale per garantire uno sviluppo armonioso e sostenibile del nostro Paese, affrontando con determinazione le disuguaglianze territoriali che da troppo tempo affliggono la nostra nazione. Il Decreto Legge Coesione mira a promuovere la coesione sociale ed economica, investendo in infrastrutture, sanità, istruzione e occupazione nelle aree più svantaggiate del nostro Paese. Questi investimenti sono essenziali per ridurre il divario tra Nord e Sud, assicurando pari opportunità a tutti i cittadini italiani, indipendentemente dalla loro residenza.

Fratelli d’Italia ha sempre sostenuto con fermezza l’importanza di un’Italia coesa. Con questo decreto, diamo concretezza alle nostre promesse, dimostrando che la politica può e deve essere al servizio dei cittadini. Il voto di fiducia odierno non è solo una conferma di sostegno al governo, ma un chiaro segnale di speranza per il futuro. Crediamo che questo decreto possa rappresentare una svolta per il rilancio economico e sociale dell’Italia, creando le condizioni per una crescita inclusiva e duratura”.

Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini, presidente della 5a Commissione Bilancio.