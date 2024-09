Economia: l’export italiano vola grazie al governo Meloni

“Grazie a una visione strategica e a un dinamismo senza precedenti in politica estera, il nostro Paese ha registrato una crescita straordinaria delle esportazioni, confermando il ruolo centrale dell’Italia nel panorama commerciale globale. Gli Stati Uniti, la Francia, la Turchia e molti altri partner internazionali hanno incrementato le importazioni di prodotti italiani per miliardi di euro, portando il nostro Paese a scalare le classifiche mondiali.

Questo successo dimostra l’efficacia delle politiche messe in campo dal nostro Governo, con l’Italia che si colloca al quarto posto tra i principali esportatori mondiali, superando persino il Giappone. Con un aumento delle esportazioni verso gli Stati Uniti di ben 15,5 miliardi di euro, seguito da una crescita significativa in Francia (+8 miliardi), Turchia (+6,5 miliardi), Spagna (+6,3 miliardi) e Cina (+3,6 miliardi), siamo di fronte a risultati tangibili che confermano come l’economia italiana stia tornando protagonista a livello internazionale.

Questo è il frutto del lavoro instancabile del presidente Giorgia Meloni e dell’impegno di Fratelli d’Italia, che stanno ridando all’Italia il prestigio che merita sulla scena globale. Continueremo a lavorare con determinazione per rafforzare ancora di più il nostro tessuto economico e consolidare il nostro ruolo di leader internazionale”. Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini, presidente della 5a Commissione Bilancio.