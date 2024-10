Lampedusa: con governo centrodestra immigrazione non più fuori controllo

“A distanza di undici anni dalla tragedia in cui, all’alba del 3 ottobre al largo di Lampedusa, persero la vita 382 migranti di ogni età, molto è cambiato. L’immigrazione allora era fuori controllo. Governavano il Partito Democratico ed il centro-sinistra. Oggi con Fratelli d’Italia ed il governo di centrodestra, le morti in mare si sono drasticamente ridotte, così come gli arrivi di migranti irregolari”.

Lo dichiara l’eurodeputato di FdI-Ecr, Nicola Procaccini, co-presidente del gruppo dei Conservatori al Parlamento europeo, che aggiunge:

“Negli ultimi dieci anni più di 30mila persone hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere l’Italia attraverso il Mediterraneo, una enorme tragedia frutto di politiche migratorie del “porte aperte” senza controllo, che hanno favorito il traffico di migranti. Per evitare altre tragedie e fermare gli scafisti, il governo italiano ha attuato azioni per bloccare le partenze tramite accordi con gli Stati di origine e transito dei flussi migratori, realizzando ampie attività di collaborazione con gli stessi Stati. Una politica a cui l’intera Europa, e non solo, oggi riconosce l’efficacia di strumento in grado di poter governare le migrazioni, senza invece doverle subire e lasciarle gestire ai trafficanti di morte”.