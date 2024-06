Lavoro: impegno costante del Governo in tema di sicurezza

“Bene ha fatto il presidente Meloni a ricordare oggi in Aula quali sono stati gli interventi effettuati da questo Governo in tema di sicurezza sul posto di lavoro e di tutele per i lavoratori. Il caporalato è una piaga che ci portiamo dietro da anni e che da anni lo Stato cerca di sconfiggere ma che è ancora ben radicata, soprattutto in alcuni settori, e che, anche a causa delle politiche scellerate degli ultimi anni in tema di immigrazione – i dati allarmanti che sono scaturiti dal monitoraggio delle richieste di permessi di lavoro arrivate con il Decreto Flussi ne sono la prova – sembra aver addirittura ripreso vigore.

Fin dal suo insediamento, questo Governo, ha mostrato interesse e attenzione al tema e ha intrapreso diverse iniziative per cercare di arginarlo: due su tutte il decreto sulla condizionalità sociale che interviene sugli aiuti comunitari sanzionando quelle imprese che non rispettano gli standard di sicurezza e la reintroduzione del reato penale di somministrazione illecita di manodopera che la sinistra aveva depenalizzato nel 2016 ma che, come è evidente a tutti, è ancora una fattispecie di reato tra le più comuni”.

Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia On. Andrea Volpi, membro della Commissione Lavoro Pubblico e Privato.