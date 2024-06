Lavoro: maxi deduzione 130% è vittoria governo Meloni

“La maxi-deduzione fino al 130% del costo del lavoro per le imprese che assumono a tempo indeterminato è una vittoria del governo Meloni: una misura economica voluta da Fratelli d’Italia inopinatamente ignorata dai governi precedenti che ora trova efficace attuazione. La formula “più assumi, meno paghi” prevista dal decreto attuativo del ministero dell’Economia, consentirà per quest’anno una maggiorazione (pari al 120%) del costo del lavoro ammesso in deduzione nel caso di incremento del numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato e prevede una maggiorazione fino al 130% se si assumono lavoratori meritevoli di maggiore tutela, tra cui persone con disabilità, donne con almeno 2 figli, giovani ammessi agli incentivi all’occupazione.

La realizzazione di detta misura attesta che le proposte di Fratelli d’Italia non siano promesse da campagna elettorale, ma provvedimenti concreti attuabili e finalizzati alla ripartenza dell’economia della Nazione”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.

“Ne possono beneficiare imprese individuali e società di persone titolari di reddito d’impresa, società di capitali e enti non commerciali, esercenti arti e professioni. Il decreto operativo, firmato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti di concerto con quello del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Calderone, va in coerenza con le altre iniziative finora attuate dal governo Meloni per sostenere e tutelare il lavoro dipendente in un rapporto positivo e funzionale con le attività imprenditoriali”, aggiunge in una nota Paola Mancini, senatrice di Fratelli d’Italia, componente della Commissione Lavoro.