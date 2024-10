Liguria: vergognose parole di Morra sulla salute di Bucci

“Le parole di Morra pronunciate oggi in un’intervista a ‘Il Foglio’, sono gravemente offensive e lesive, non solo nei confronti di Marco Bucci al quale mando il mio personale abbraccio, ma di tutti i pazienti oncologici che, a dispetto di quanto pare pensino le sinistre, non perdono i diritti sociali e politici. Chi sta vincendo una malattia non è un cittadino di serie B. Vile e ignobile provare a vincere le elezioni con questi mezzucci. I liguri seppelliranno questi infami iettatori con una valanga di consenso per Bucci che governerà con energia la Regione per i prossimi 10 anni”. Lo scrive in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.

“Voglio ricordare all’esponente ex-pentastellato che il primo ad avvisare circa il suo stato di salute gli elettori liguri è stato lo stesso Bucci che oggi sta svolgendo a tempo pieno e con grande impegno il ruolo di Sindaco e, con lo stesso impegno e lo stesso entusiasmo, si prepara a governare la Liguria. Mi dispiace profondamente constatare che per le opposizioni un malato oncologico dovrebbe invece farsi da parte e attendere la fine della sua vita. Da medico, poi, conosco bene la competenza e la professionalità del personale sanitario ligure e questa è un’altra garanzia per la salute del nostro candidato Presidente. Marco Bucci può contare sul sostegno convinto di tutto il centrodestra, una comunità politica coesa a differenza di una sinistra impegnata a porre veti e a decidere chi può e chi non può governare anche in base allo stato di salute come purtroppo abbiamo sentito anche oggi”, aggiunge il coordinatore regionale di FdI per la Liguria l’On. Matteo Rosso.