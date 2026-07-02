Mafia: legge “Liberi di scegliere” salva i giovani dai clan

’Liberi di scegliere’ è una legge con la quale si imprime un ulteriore e decisivo passo nella lotta contro il crimine organizzato. Un provvedimento che mira a proteggere e assistere i minorenni con un percorso di uscita dai contesti di criminalità organizzata che segna una pagina significativa contro la mafia e che rappresenta il segno tangibile di come governo e maggioranza abbiamo deciso, sin dall’inizio del loro mandato, di fare di questa battaglia una bandiera.

I figli dei criminali, educati male e cresciuti peggio, saranno finalmente liberi di scegliere nel vero senso del titolo di questa legge. Sottrarre i giovani ai contesti mafiosi significa impedire che la provenienza familiare diventi un destino già scritto e poter garantire loro una concreta alternativa di legalità. Di questo andiamo orgogliosi perché, come sosteneva Paolo Borsellino, ‘se la gioventù negherà il consenso, anche l’onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo’”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Raoul Russo, capogruppo FdI in Commissione parlamentare Antimafia.

“Con questa legge rafforziamo gli strumenti di tutela per i minori e per le madri che scelgono di rompere con la criminalità organizzata, garantendo protezione, assistenza e un concreto percorso di rinascita. Lo Stato dimostra di esserci, offrendo una reale possibilità di costruire un futuro libero dalla violenza e dal ricatto delle mafie. È una vittoria delle istituzioni e della legalità, ma soprattutto è un messaggio di speranza: la libertà di scegliere il proprio futuro deve prevalere su qualsiasi logica criminale”, afferma il deputato di Fratelli d’Italia, Sara Kelany, componente della commissione Antimafia.