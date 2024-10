Manovra: menzogne della sinistra su accise

“Dimentichi del fatto che molti degli emendamenti di spesa del Pd recano come copertura il taglio dei “sussidi dannosi per l’ambiente”, esponenti delle opposizioni rilanciano pedissequamente fake news alimentate da certa stampa nazionale incuranti di ritrovarsi puntualmente smentiti, come nel caso dell’asserito aumento delle accise sui carburanti. Il governo Meloni, come ribadito dal Mef, non ha alcuna intenzione di aumentarle indiscriminatamente. L’obiettivo è una rimodulazione equilibrata delle accise su gasolio e benzina, in linea con gli impegni del Pnrr e il Piano per la transizione ecologica. Orfane del mai nato campo largo, le sinistre anche sul punto specifico dimostrano di ignorare che le misure proposte sono dirette a tutelare l’ambiente e a ridurre i sussidi dannosi, senza penalizzare i cittadini. In ogni caso, si dilettino pure a spacciare bufale: a noi basta l ’ottimo lavoro del governo e del Mef verso una transizione sostenibile ed equa”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.

“Quello della sinistra è un disco rotto che sinceramente ha cominciato a stufarci. Non vi è possibilità di dialogo e confronto con le opposizioni perché ogniqualvolta il governo Meloni vara un provvedimento o si appresta a farlo, apriti cielo che sembra che debba cascare il mondo”, aggiunge il senatore di Fratelli Filippo Melchiorre, vicepresidente della Commissione Finanze a Palazzo Madama.