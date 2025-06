Mascherine fasulle: pagamento avvenuto prima dei controlli di idoneità

“In commissione Covid la seconda parte dell’esame testimoniale di Fabio Ciciliano, oggi capo dipartimento della Protezione civile, già componente del Comitato tecnico scientifico (Cts) durante la pandemia, ha fatto emergere ulteriori fatti gravi relativi alla compravendita di mascherine. È emerso, infatti, che le mascherine provenienti anche dalla Cina risultate inidonee sarebbero state pagate con soldi pubblici in anticipo rispetto ai controlli di idoneità da parte del Cts. I pareri, alcuni dei quali negativi, sarebbero stati emessi nel maggio 2020, i pagamenti per lo più tra marzo e aprile dello stesso anno. Non solo, sarebbe emerso inoltre che la struttura commissariale avrebbe inviato al Cts mascherine con marchio inidoneo ammettendo integrazioni documentali ai fini della loro validazione, invece avrebbe dovuto segnalarle all’autorità giudiziaria. Su tutto questo continueremo a fare chiarezza”.

Lo dichiara in una nota la deputata Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Covid.