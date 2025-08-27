Meeting Rimini: standing ovation per Meloni racconta sostegno italiani

“Quanto abbiamo visto oggi al Meeting di Rimini è molto significativo. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata salutata con una standing ovation memorabile, al termine di un discorso da statista: un vero e proprio programma d’azione politica inscritto in un quadro ben chiaro di valori, principi e riferimenti culturali. Del resto, dopo quasi tre anni dall’insediamento, è ben chiaro che il consenso degli italiani si è rafforzato nei numeri e nel grado di fiducia sull’azione del governo e sulle capacità di chi lo guida. Dunque, soddisfazione per quanto è stato fatto e grande motivazione per proseguire il lavoro a favore dell’Italia e degli italiani”. Lo dichiara in una nota Lucio Malan, presidente dei senatori di Fratelli d’Italia.

“Basterebbe da ultimo, come ha ricordato proprio la nostra premier, citare la proposta per la sicurezza dell’Ucraina sulla base dell’articolo 5 del Patto Atlantico che da italiana è stata fatta propria da tutti i partners internazionali, a partire dall’amministrazione Trump. Un grande successo diplomatico che dà la dimensione di una leadership mondiale. Successi che si riverberano anche sul piano economico, come confermano tutti gli indicatori. Merito di politiche accorte, serie e responsabili che hanno puntato a chiudere l’epoca degli sprechi, dei Superbonus e del reddito di cittadinanza, spostando le risorse sulle famiglie, sui lavoratori e sulle imprese che assumono e producono occupazione e valore.

Ed oggi l’Italia è tra le economie più dinamiche d’Europa, capace di guardare dall’alto Paesi come Francia e Inghilterra. A partire dalla prossima legge di Bilancio che continuerà nel solco delle precedenti, guardando alle fasce più deboli, alla natalità, alle giovani coppie, ai lavoratori che per troppo tempo sono stati abbandonati da una sinistra e da alcuni sindacati ormai trasformati in partito politico personale. Chi sperava nel fallimento di Giorgia Meloni ha sbagliato clamorosamente, e lo testimoniano i risultati ma soprattutto gli applausi di oggi del Meeting di Rimini”, afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.