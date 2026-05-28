Messina Denaro: tesoro da 200 milioni sarà reinvestito in sicurezza stazioni

“Grazie a un’operazione della Guardia di Finanza, è stato sequestrato alla mafia un patrimonio superiore ai 200 milioni di euro. Un colpo pesante alla criminalità organizzata, che dimostra ancora una volta quanto la lotta alla mafia sia e resti una priorità di questo Governo. Queste risorse saranno investite nella sicurezza dei cittadini, in particolare nel rafforzamento della sicurezza nelle stazioni ferroviarie. Lo Stato c’è”. Lo dichiara la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“La straordinaria operazione internazionale coordinata dalla Dda di Palermo infligge un altro duro colpo alla criminalità organizzata. L’arresto di tre persone e il sequestro di 200 milioni di euro derivanti dal narcotraffico guidato dal boss Matteo Messina Denaro dimostrano la forza dello Stato. Esprimo un sentito ringraziamento alla procura di Palermo, alla Direzione distrettuale antimafia e alla Guardia di finanza per l’elevatissima professionalità e competenza. Con il governo Meloni lo Stato avanza e la mafia arretra, in Italia e all’estero”, afferma il sottosegretario alla Giustizia e senatore di Fratelli d’Italia, Alberto Balboni.