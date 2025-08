Russia: attacco inaccettabile alle nostre Istituzioni

“L’Italia ha scelto con fermezza di stare al fianco dell’Ucraina di fronte alla brutale guerra di aggressione scatenata dalla Russia ormai tre anni fa, e continua a garantire il proprio sostegno al popolo ucraino nella sua eroica resistenza. La pubblicazione da parte del Ministero degli Esteri di una lista di presunti “russofobi”, accusati di aver “incitato all’odio” contro la Russia, non è altro che l’ennesima operazione di propaganda, finalizzata a distogliere l’attenzione dalle gravi responsabilità di Mosca, ben note alla comunità internazionale e che la comunità internazionale ha condannato fin dall’inizio. Desidero, per questo, rivolgere la mia solidarietà al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ai ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto e a tutti coloro che sono stati destinatari di questa inaccettabile provocazione”. Lo dichiara il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“È doveroso che tutte le forze politiche si uniscano per respingere con sdegno l’ingiustificato attacco al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Quando si attaccano i simboli della nostra nazione bisogna essere tutti uniti. E respingiamo con forza l’accusa al presidente della Repubblica di essere russofobo, non c’è alcuna ostilità nei confronti del popolo russo, col quale ci sono grandi legami storici e culturali. Auspichiamo che questa unità ci sia ogni volta che vengono attaccate le nostre massime istituzioni nazionali”, afferma in Aula Lucio Malan, presidente dei senatori di Fratelli d’Italia.

“Le parole della portavoce Zakharova, che giungono ad evocare esplicitamente l’“uccidere”, rappresentano un’escalation retorica pericolosa e indegna dei canali diplomatici di una nazione. Al Presidente Mattarella, così come ai Ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto, va il mio pieno sostegno e quello dei deputati di Fratelli d’Italia. L’attacco diretto ai rappresentanti delle nostre Istituzioni, colpevoli soltanto di aver espresso liberamente la propria posizione politica in difesa dei valori europei e occidentali, è un atto gravissimo che richiede una risposta ferma e unitaria. Fratelli d’Italia e il Governo continueranno a difendere con determinazione la libertà, la democrazia e la sovranità dell’Italia, respingendo ogni tentativo di intimidazione esterna”, conclude il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.