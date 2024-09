Sanità: governo Meloni tutela operatori sanitari da aggressioni

“Grazie al governo Meloni finalmente vengono introdotte nuove misure urgenti per il contrasto alla violenza contro gli operatori sanitari. Con il via libera al decreto legge aggressioni dal Consiglio dei Ministri, infatti, un’altra promessa è stata mantenuta. Tra le misure: aumentata la pena per il delitto di danneggiamento aggravato fino a cinque anni e sino a 10mila euro di multa per chi compie violenze su medici, infermieri e strutture ospedaliere e, soprattutto, arresto in flagranza anche differito nelle 48 ore successive laddove sia provato con documentazione. Dopo il ddl sicurezza, con questo decreto il governo Meloni conferma il suo prioritario impegno nel garantire maggiori tutele agli italiani”. Lo dichiara in una nota Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“L’approvazione del decreto legge volto a contrastare le aggressioni nei confronti degli operatori sanitari rappresenta un importante passo in avanti verso la sicurezza di questo comparto fondamentale dimenticato dall’irresponsabile negligenza degli ultimi governi che si sono succeduti. Grazie al governo Meloni, vengono finalmente introdotte misure decisive e concrete per garantire maggiore sicurezza a medici, infermieri e al personale ospedaliero”, afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli.