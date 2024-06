Scomparsa on. Agostinacchio: con lui va via simbolo della politica responsabile

“Esprimo in maniera mesta e addolorata, prima da un punto di vista umano e personale e poi anche politico, il mio cordoglio per la scomparsa dell’on. Paolo Agostinacchio, già parlamentare di lungo corso e amatissimo e rimpianto sindaco di Foggia per due mandati, dal 1995 al 2004. Un vero simbolo della destra, illustre esponente dell’allora Movimento sociale italiano ma, mi sento di dirlo, di una politica seria e responsabile, componente della Camera dei deputati, eletto per la prima volta nel 1983. Affranto perché da sempre l’ho considerato il mio mentore, esprimo altresì le più sentite condoglianze nei confronti della famiglia”.

Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Giandonato La Salandra.