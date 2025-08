Università: riforma tutela il merito, uno studente su due entrerà a medicina

“Il primo segnale della riforma universitaria viene dal numero di iscritti al semestre aperto di Medicina ed è positivo: l’orda attesa dai catastrofisti non c’è stata e questo perché il nuovo sistema spinge solo i giovani più motivati a frequentare un percorso di selezione sicuramente più impegnativo, che però premierà i più bravi e determinati. Grazie all’impegno del governo Meloni quest’anno quasi uno studente su due proseguirà gli studi medici. E questo non accadeva da molti anni: basti pensare che fino al 2022, la media di coloro che potevano proseguire il percorso era di uno su 8. Un divario che questo governo aveva già affrontato negli ultimi 2 anni portando la media a uno studente su 4, grazie all’aumento dei posti disponibili”. Lo dichiara in una nota Massimo Miscusi, Responsabile Dipartimento Nazionale Università di Fratelli d’Italia.

“Con 54mila iscritti per 26mila posti si tolgono di mezzo tutti i dubbi circa il temuto assalto alla diligenza che da tante parti veniva annunciato. Anche in questo caso, come per ogni provvedimento legislativo, nel momento che viene calato nella realtà avrà probabilmente bisogno nel tempo di una giusta manutenzione, ma la soddisfazione è quella di aver tolto di mezzo il famigerato test a crocette che segnava il destino di ogni ragazza e ragazzo che si riprometteva di esercitare la professione medica attraverso una ‘lotteria’ estemporanea che, in poche ore, doveva segnare il futuro di questi giovani”, aggiunge il senatore di Fratelli d’Italia, Francesco Zaffini, presidente della Commissione Sanità e Lavoro di Palazzo Madama.