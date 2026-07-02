Welfare: Piano nazionale risponde a nuove fragilità

“Il Piano d’azione nazionale per l’economia sociale rappresenta un passo fondamentale per il riconoscimento e lo sviluppo di un comparto che dall’ Italia fa scuola nel mondo. Non parliamo solo di assistenza, ma di una vera e propria infrastruttura capace di coniugare la sostenibilità economica con la coesione territoriale e il benessere delle comunità.

Questo provvedimento è la piena espressione di una visione sussidiaria in cui l’alleanza tra lo Stato, il mondo cooperativo, le imprese sociali e il tessuto comunitario diventa la chiave per rispondere alle nuove fragilità economiche. Valorizzare questo connubio tra mercato e solidarietà significa dare forza a un modello di sviluppo autenticamente incentrato sulla persona e sul bene comune”. Lo dichiara Lorenzo Malagola, deputato di Fratelli d’Italia.